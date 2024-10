PiS ma gotowy scenariusz prawyborów. Wiemy, jak mają wyglądać

Wszystko to w celu wzmocnienia pozycji w partii. Zwolennik Morawieckiego uważa, jednak że teza, że drogą do jego wzmocnienia w partii będzie start w wyborach, jest błędna. - Bo jeśli przegra o 2 proc., to będzie argument, że inny kandydat, by wygrał. Z kolei jak dostanie mniejsze poparcie, to będzie się mówić, że to słaby wynik. Ta zasada dotyczy też Czarnka - mówi nasz rozmówca.