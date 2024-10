Kwaśniewski ostrzegł Tuska. Wskazał "najpoważniejszy błąd"

Zdaniem Kwaśniewskiego, Tusk 15 października 2023 r. "wszedł do historii". - Donald Tusk 15 października wszedł do historii. Zatrzymał falę populizmu. Teraz trzeba to utrzymać. W moim przekonaniu wybór Tuska (na prezydenta - red.), po pierwsze nie jest pewny, bo ma większy elektorat negatywny niż ktokolwiek inny, ma alternatywę, bo zarówno Trzaskowski, jak i Sikorski są kompetentnymi kandydatami i dadzą sobie radę na tym stanowisku lepiej niż wszyscy z PiS-u razem wzięci - zapewniał.