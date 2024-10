Najnowszy ranking zaufania do polityków. Kilka efektownych powrotów

W październikowym rankingu nadal prowadzi Donald Tusk, choć jego przewaga jest niewielka. Premier cieszy się zaufaniem 42,4 proc. badanych, co stanowi spadek o 3,2 pkt proc. w porównaniu do września. Negatywną opinię na temat polityka wyraziło 50,1 proc. uczestników sondażu, co oznacza wzrost o 5,8 pkt proc.