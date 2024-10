Spięcie w programie na żywo. W rolach głównych: Lubnauer i Bosak

- To jest po prostu ustawa o małżeństwach homoseksualnych. Oni po prostu wzięli, przepisali większość przepisów z kodeksu rodzinnego dotyczące małżeństwa i rodziny, uznali, że to są związki partnerskie i udają, że to jest inna osoba prawna, no nie - stwierdził Krzysztof Bosak. - Właściwie nie wiadomo, po co oni w ogóle, chyba tylko dla zmylenia opinii publicznej, wprowadzają tę heteroseksualną wersję związków partnerskich, bo ona do złudzenia przypomina małżeństwo - podkreślił.