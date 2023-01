Boją się ataku Rosji. Mogą być kolejnym celem Putina

Wprost zagrozili Mołdawii

W grudniu rzecznik mołdawskiego resortu dyplomacji Daniel Voda podkreślił, że Mołdawia jest "państwem pokojowym i neutralnym". Jednocześnie zaznaczył, że "nie oznacza to samoizolacji, demilitaryzacji czy obojętności na to, co dzieje się na świecie". To odpowiedź na groźby rosyjskiego wiceministra, który wprost ostrzegł Mołdawię przed "smutnymi doświadczeniami" Kijowa.