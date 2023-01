Sytuacja w Sołedarze. "Obraz nie jest korzystny dla Ukrainy"

Czy upadek Sołedaru jest już przesądzony? Między innymi na to pytanie w programie "Newsroom" WP odpowiedział gen. prof. Bogusław Pacek. Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego przyznał w rozmowie z Agnieszką Kopacz-Domańską, że z wojskowego punktu widzenia, jeśli chodzi o granice, miasto zostało przejęte przez Rosjan. - Ukraińcy walczą, ale poza terenem miasta. Prawdziwy obraz nie jest korzystny dla Ukrainy, podobnie jest zresztą w Krasnej Horze. Obydwa te ośrodki są ważne strategicznie, bo znajdują się na drodze w kierunku Bachmutu - ocenił generał. Ekspert przyznał, że "nie są to pocieszające wiadomości dla Ukrainy", ale dodał też, że o wiele lepiej dla Ukraińców przedstawia się sytuacja w obwodzie zaporoskim. Gen. Pacek był pytany również o działania w Bachmucie. - To bardzo silne miejsce oporu. Ukraińcy bronią się bardzo dzielnie, ale z informacji, które mam bezpośrednio od uczestnika walk w tym mieście, wynika, że straty obu stron są tam bardzo duże - przyznał wojskowy.