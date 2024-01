Bodnar o sędziach w KRS. "Należy naprawić tryb wyboru"

Prokurator Generalny oświadczył, że "należy naprawić tryb wyboru sędziów do KRS". - Temu poświęcony jest projekt ustawy, który dziś przedstawiamy. (...) W największy skrócie sprowadza się on do tego, że to sami sędziowie będą wybierali członków-sędziów w KRS. Drugi postulat to powołanie Rady Społecznej - wskazał.