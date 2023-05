Bodnar, Petru i Giertych do Senatu? Zgorzelski ujawnia

Adam Bodnar, Ryszard Petru i Roman Giertych. Czy te osoby mają szanse na start w wyborach w ramach paktu senackiego? - Nie będę się wypowiadał, czy widzę na listach Romana Giertycha, bo Giertych w tej sprawie się do nas nie zgłaszał - komentował w programie "Tłit" wicemarszałek Senatu z PSL Piotr Zgorzelski. - Czy byłby dobrym posłem lub senatorem? Moim zdaniem tak. Nie jest to nasz kandydat, więc nie będziemy się o niego upominali. Nazwisko Giertycha nie padło (podczas ostatnich rozmów nt. paktu senackiego - red.). Też słyszałem, że wokół paktu senackiego to nazwisko (Ryszarda Petru, założyciela Nowoczesnej - red.) krąży, ale na ostatnim posiedzeniu nie padło. Takie nazwisko (Adama Bodnara, byłego Rzecznika Praw Obywatelskiej - red.) padło. Nie ma jeszcze decyzji, z którego okręgu, ale jest deklaracja chęci. Nie jest to moja bajka ideologiczna, bo pan Adam Bodnar jest politykiem o poglądach lewicowych. My mu kontrkandydata nie wystawimy. Trzymamy za niego kciuki - dodał.