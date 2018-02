Błaszczak w końcu przyznał, jaką "misję" powierzono mu w rządzie. "Myślę, że zakończy się sukcesem"

Po dymisji Antoniego Macierewicza politycy PiS przez długi czas zapewniali, że w sprawie wcale nie chodzi o konflikt z Andrzejem Dudą. Teraz sam nowy szef MON przyznaje: "Moje zadanie to doprowadzić do porozumienia z prezydentem".

Pytany o to, co zmieniło się po przejęciu sterów w MON po Antonim Macierewiczu , odpowiedział: "Mam nadzieję, że różnica będzie polegała na tym, że te zmiany w dowodzeniu armią zostaną przeprowadzone. Tak jak i nominacje generalskie. (…) Należy doprowadzić do porozumienia i to moje zadanie. Myślę, że zakończy się sukcesem".

"Odmłodzenie kadry dowódczej to proces, ale nadszedł czas, by dowódcami w Wojsku Polskim byli profesjonalni oficerowie reprezentujący młodsze pokolenie. Ale to nie będzie rewolucja. To kontynuacja tego, co rozpoczął minister Macierewicz, bo i on takie działania podejmował" - podkreślił Błaszczak.