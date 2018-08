Błaszczak odmówił Kaczyńskiemu. Nie będzie prezesem NIK

Jak ustaliła Wirtualna Polska, w ostatnim czasie doszło do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i szefa MON Mariusza Błaszczaka. Ten ostatni miał usłyszeć propozycję objęcia stanowiska prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

- Błaszczak nie chce iść do NIK, bo kierowanie Izbą to mało prestiżowa funkcja. Minister widzi siebie w fotelu marszałka Sejmu, jeśli Marek Kuchciński wystartuje do Parlamentu Europejskiego. A to już jest praktycznie przesądzone – mówi nam polityk PiS z otoczenia Mariusza Błaszczaka. I jak dodaje, prezes Kaczyński bardzo sobie ceni pracę ministra obrony narodowej, docenia jego umiejętności w administracji i pamięta, że był sprawnym szefem Kancelarii Premiera, w okresie kiedy Kaczyński był szefem rządu. Prezes patrzy też na Najwyższą Izbę Kontroli, jako na instytucję, którą kierował w przeszłości jego brat śp. Lech Kaczyński.