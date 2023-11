Black Friday 2023. Zbliża się "święto zakupów". Kiedy wypada?

Black Friday to nieformalne święto, które przypada w pierwszy piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. Tego dnia sklepy oferują liczne promocje, mające zachęcić klientów do zakupów. "Tydzień promocji to również czas dla oszustów" - ostrzega policja, podpowiadając, na co zwrócić uwagę w czasie Czarnego Piątku.