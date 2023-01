Dyrektywa Omnibus. Ogromne zmiany dla klientów w 2023 roku

Dyrektywa Omnibus - co to?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 listopada 2019 r. nazywana potocznie dyrektywą Omnibus zakłada wprowadzenie szeregu zmian, które mają pomóc chronić konsumentów przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Przepisy unijne weszły w życie w styczniu 2020 roku, a państwa członkowskie zostały zobowiązane do dostosowania lokalnego prawa do 28 listopada 2021. Chociaż przepisy - zgodnie z treścią dyrektywy - powinny być stosowane od maja 2022 r., w Polsce oraz kilku innych państwach członkowskich zostały one wprowadzone z opóźnieniem.