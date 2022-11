Black Friday a Cyber Monday. Czym różnią się te święta? Dzieli je dwa dni

Okazje na Black Friday i Cyber Monday - na co uważać podczas zakupów?

Podczas zakupów w czasie trwających weekendów promocji, warto zachować czujność. Na nieuwagę klientów liczą bowiem nieuczciwi sprzedawcy oraz oszuści. W listopadzie w internecie pojawia się wiele fałszywych stron internetowych, które pod płaszczykiem atrakcyjnej promocji, wykradają dane do kont bankowych oraz prywatne informacje. Podczas święta promocji duże sieci stosują wiele sztuczek, mających skłonić klientów do zakupu towaru. Każdego roku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływają skargi dotyczące tzw. żonglerki cenami, czy niejasnymi zasadami naliczania promocji "Co drugi przedsiębiorca błędnie zamieszcza ceny lub nie zamieszcza ich wcale".