Bitwa o Siewierodonieck jak drugi Mariupol. "Czekam, aż jedna brygada powróci z hukiem"

Miejsce, które opisuje, to aglomeracja dwóch miast. Siewierodonieck przed wojną liczył 103 tys. mieszkańców, za rzeką leży Lisiczańsk, który był zamieszkany przez 97 tys. osób. Opanowanie terenu jest kluczowe dla kontroli nad obwodem ługańskim i otworzyłoby Rosjanom drogę do kolejnych zdobyczy. Zdaniem wojskowego siły rosyjskie dążą do okrążenia obu miast podwójnym pierścieniem wojsk. W ostatnich dniach dokonali postępów, co widać na mapie opracowanej przez amerykańskich analityków Instytut Studiów Wojennych z Waszyngtonu.