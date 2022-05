"To była rzeź". Wołodymyr Zełenski o nowych raportach z frontu

- Aby wygrać, każdy z nas musi na to zapracować. Także ci, którzy są na tyłach. Pomagajcie armii. Brońcie potrzeb naszego państwa na wszystkich platformach międzynarodowych, do których macie dostęp, w kontaktach z zagranicznymi dziennikarzami, a nawet po prostu z przyjaciółmi i znajomymi za granicą. Liczy się każdy głos - zaapelował o mobilizację do rodaków ukraiński prezydent.