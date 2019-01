Biskup ogłosił zbiórkę w dniu finału WOŚP. "To nie jest działanie na czyjąś niekorzyść"

Bp Ignacy Dec zorganizował zbiórkę na rzecz Domu Samotnej Matki. Pieniądze będą zbierane w tym samym czasie, kiedy gra WOŚP. Termin ma być przypadkowy. - Proszę nie dopatrywać się złych intencji - przekonuje rzecznik kurii.

Biskup Świdnicki zorganizował na 13 stycznia zbiórkę na rzecz powstania Domu Samotnej Matki na terenie diecezji. Środki będą zbierane we wszystkich kościołach do puszek Caritasu. "Prawie każdego dnia docierają do nas informacje, z których wynika, że konkretna osoba potrzebuje natychmiastowej pomocy - sama nie jest w stanie sobie poradzić. Chcielibyśmy zrobić wszystko, aby im pomóc" - czytamy w komunikacie.