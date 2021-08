Biernacki: Białoruś? To jest dopiero początek wielkiego kryzysu migracyjnego [WYWIAD]

To prawda, Erdoğan używał tych biednych ludzi do własnych celów politycznych, co uzmysławia nam, że chcąc nie chcąc, Europa również partycypuje w utrzymaniu imigrantów. Wróćmy do Afganistanu. Gdzie ci ludzie mogą jeszcze pójść? Na pewno po drodze jest Tadżykistan i Uzbekistan, ale Rosjanie też wzmacniają kontrole i wojska, które w ramach paktów dwustronnych z tymi państwami stacjonują w byłych republikach ZSRR. Co paradoksalne, zarówno Pakistańczycy oraz Rosjanie, którzy po cichu wspierali talibów w wojnie z USA, dzisiaj mogą mieć kłopoty przez ich dojście do władzy.