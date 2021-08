"I want international protection". Uchodźcy na granicy z Białorusią wnoszą o ochronę międzynarodową

- Działając z upoważnienia adwokata, w imieniu pana Mahdi Mohammadiego, składam niniejszy wniosek o objęcie go ochroną międzynarodową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - można było usłyszeć w relacji TVN24 z Usnarza Górnego. - I want international protection - odpowiadał po kolei każdy wymieniony. Za każdym razem padało też nazwisko prawnika, który zgodził się reprezentować wskazanego we wniosku Afgańczyka.