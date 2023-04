Biały tydzień 2023. Czy udział w nim jest obowiązkowy?

W katolicyzmie okres oktawy komunijnej jest równie ważny, co sam sakrament - z tego względu dzieci są zobowiązane do uczestniczenia w nabożeństwach oraz wydarzeniach. "Okres białego tygodnia jest też okresem wyciszenia, refleksji nad sakramentem Eucharystii oraz okazją do pogłębienia wiary, więc nie należy go pomijać i powinno się w nim uczestniczyć obowiązkowo" - wyjaśnia serwis parafia.com.pl.