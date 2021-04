Ksiądz oburzony po komunii. Ma pretensje do dzieci i rodziców

- Jak cię widzę, to mi się niedobrze robi - miał powiedzieć do dziewczynki przystępującej do pierwszej komunii świętej ksiądz Grzegorz Mazurkiewicz z jednej z wielkopolskich parafii. Podczas spotkania z rodzicami już po uroczystości w mocnych słowach oceniał też zachowanie rodziców. - To co usłyszeliśmy, nami wstrząsnęło - komentują.

Ksiądz oburzony po Komunii. Ma pretensje do dzieci i rodziców Źródło: East News , Fot: Grzegorz Bukala