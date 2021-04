Watykan. Papież Franciszek z przesłaniem do Polaków: Róbcie wszystko, co Jezus wam powie

W związku z wypadającą 3 maja uroczystością Maryi Królowej Polski, papież Franciszek zwrócił się w środę do Polaków ze szczególnym przesłaniem. W pozdrowieniu do polskich wiernych udzielił także porady na trudne czasy. "Róbcie wszystko, co Jezus wam powie".

Watykan. Papież Franciszek z przesłaniem do Polaków: Róbcie wszystko, co Jezus wam powie Źródło: Wikimedia Commons