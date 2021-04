Konferencja premiera. Rząd zdecydował ws. obostrzeń na maj

Nowe obostrzenia. Gastronomia wróci w połowie maja

Dwa tygodnie później posiłki będzie można zjeść wewnątrz restauracji - dostępna będzie połowa powierzchni danego lokalu i do tego w pełnym reżimie sanitarnym. Ostatnią branżą, która ma wznowić działalność, będzie branża fitness i siłownie. Rząd chce odmrozić ten sektor 29 maja.

Luzowanie obostrzeń. Konferencja w KPRM

Duża zmiana szykuje się także w oświacie. Od 15 maja wszyscy uczniowie mają wrócić do szkół w trybie hybrydowym, a dwa tygodnie później do nauki w trybie stacjonarnym. - Do odmrażania gospodarki musimy podejść z cierpliwością i z pokorą. Ten plan jest uzależniony od konkretnych kryteriów - zapewniał premier Morawiecki.