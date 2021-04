Komunie 2021. Są decyzje większości diecezji ws. organizacji

Gniezno. Komunikat Archidiecezji ws. I komunii św. w 2021 r.

Archidiecezja w Gnieźnie oznajmiła, że obowiązkiem rodziców oraz proboszcza jest "troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi".

Jak podkreślono w wydanym przez diecezję komunikacie, "proboszcz winien mieć moralną pewność, że zarówno rodzice, jak i on sam uczynili co możliwe w obecnym czasie, aby dzieci do tego wydarzenia jak najlepiej przygotować".