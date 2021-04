Komunia święta. Duchowny zajął zdecydowane stanowisko

Ojciec Paweł Gużyński był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Dominikanin został zapytany o komunie, które zbliżają się coraz to większymi krokami. - Jeżeli sytuacja pandemiczna nie poprawi się w sposób bardzo wyraźny, moim zdaniem te uroczystości powinny zostać odłożone w czasie - przekazał duchowny. - Wciąż mam nadzieję, że pewna rozumność zwycięży. W tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, jeżeli ona znajdzie swoją kontynuację w maju czy w czerwcu, to należy odłożyć te wszystkie uroczystości - podkreślił o. Paweł Gużyński. - Czy biskupów będzie na to stać? Dotychczasowe postawy w różnych obszarach związanych z pandemią, każą jednak z niepokojem oczekiwać kolejnego głosu Episkopatu w tej sprawie - stwierdził gość Wirtualnej Polski.

