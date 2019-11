Rzecznik Episkopatu: Komunia Święta jest prawdziwie ciałem Chrystusa

- Prawo kościelne mówi: "przystępujący do Komunii spożywa całą, świętą Hostię, tuż po jej przyjęciu" - podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Czym jest Komunia Święta? Rzecznik KEP wyjaśnia. (East News)

W ubiegłym tygodniu w Bełchatowie doszło do nietypowego zdarzenia. 13-letni chłopak przyjął hostię, a następnie wypluł ją na rękę i schował do kieszeni. Na miejsce została wezwana policja. Teraz do sprawy odnieśli się przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski.

Rzecznik KEP zaznaczył: "Kiedy Jezus ustanowił Eucharystię powiedział: 'Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje', dlatego przyjmując Komunię Świętą, słyszymy słowa: 'ciało Chrystusa'. Odpowiadamy: 'amen', co z oryginału hebrajskiego oznacza dosłownie: 'prawdziwie', 'zgodnie z prawdą'. Tak więc wyznajemy realną obecność Chrystusa w Komunii Świętej. Nie jest to wytłumaczalne prawami natury, ale na tym polega wiara ponad miliarda katolików na świecie" – podkreślił.

KEP: Należy przestrzegać określonych zasad

Odpowiadając na kwestię jakości debaty publicznej nt. Eucharystii, ks. Rytel-Andrianik powiedział: "Każdy ma prawo do swojej oceny, ale brak szacunku do Komunii Świętej, także w debacie publicznej, jest krzywdzący dla osób wierzących i stoi w sprzeczności z poszanowaniem praw człowieka do swobody wyznania. My, jako katolicy, doświadczamy obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, jest na to wiele świadectw" – wskazał.

Rzecznik Episkopatu przypomniał również o tysiącach parafii w Polsce, w których często, a niekiedy całą dobę, trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. "To miejsca, w których Jezus Chrystus obecny w Hostii udziela niezliczonych łask ludziom zwracającym się do niego" – podkreślił ks. Rytel-Andrianik.

Zobacz: Leszek Miller: jeśli Tusk nie wystartuje, zwycięstwo Dudy w I turze jest możliwe

Ponadto zaznaczył, że zgodnie z Mszałem Rzymskim, każda osoba poprzez fakt uczestnictwa w liturgii, zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad.

"Prawo kościelne mówi: 'przystępujący do Komunii spożywa całą, świętą Hostię, tuż po jej przyjęciu' (Ogólny Wstęp do Mszału Rzymskiego, 161)" – dodał ks. Rytel-Andrianik.