13-latek nie przyjął hostii. Tomasz Terlikowski pisze o "przerażeniu"

Publikuje wpis za wpisem. Po szumie medialnym wokół incydentu w kościele w Bełchatowie, gdzie 13-latek nie przyjął hostii, swoje zdanie wyraził katolicki publicysta Tomasz Terlikowski. - Mieliśmy do czynienia ze świętokradztwem - podkreślił.

Opublikował już trzy wpisy w tej sprawie. "Przeraża mnie, że trzynastolatek wyjmuje Hostię z ust i chowa ją do kieszeni. Tak przeraża mnie" - podkreślił. Dodał, że nie przekonuje go "opowieść o bolącym zębie". Jak tłumaczył, jeśli kogoś boli ząb, to "nie chowa kanapki czy ziemniaków do kieszeni". Napisał wprost: "W tej sytuacji mieliśmy do czynienia ze świętokradztwem, z obrazą samego Boga, który w Komunii się ukrył".

Zdaniem Terlikowskiego "Kościół musi chronić Eucharystii". "Nawet jeśli można dyskutować, czy metoda była najlepsza, to nie można o tym, czy trzeba było to zrobić" - dodał. Postawił też pytanie: "Czy wszystkie dzieci powinny być dopuszczone do Pierwszej Komunii? Czy jeśli rodzice nie chodzą do kościoła, jeśli wiara im wisi, to ich dzieci powinny przystępować w III klasie do Komunii? Czy w ten sposób nie produkujemy sobie właśnie świętokradztwa, obojętności wobec Eucharystii?".