Afera wokół zmiany nazw ulic. Rusza akcja "Ocalić Bohaterów"

- Nie pozwolimy na to, by ulice zabierano tak wyjątkowym postaciom, jak gen. August Emil Fieldorf czy płk. Zygmunt Szendzialarz - powiedział europoseł z list PiS Patryk Jaki. - Nie ma silnej Polski bez dbania o pamięć osób, które oddały za nią życie - dodał.

- Mamy do czynienia z czymś, co jest jawnym powróceniem do symboli komunistycznych, co w naszej opinii jest w ogóle sprzeczne z obowiązującym prawem - ocenił Jacek Ozdoba.