Marszałek Mieczysław Struk ma problem. Jest akt oskarżenia

Polityk Platformy Obywatelskiej i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk usłyszał ​sześć zarzutów dotyczących podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Teraz w sprawie pojawił się akt oskarżenia.

Teraz Radio ZET informuje, że w sprawie sporządzony został akt oskarżenia, który wpłynął do Sądu Rejonowego Gdańsk Południe.

Przypomnijmy, że za zarzucane czyny grozi nawet do 8 lat więzienia.

Co na to polityk Platformy Obywatelskiej? "W moim przypadku niezwykle wnikliwa kontrola CBA potwierdziła przede wszystkim to, że mój stan posiadania jest zgodny z moimi dochodami" - oceniał już w lipcu na Facebooku Mieczysław Struk. Podkreślał że, nie zgadza się z ustaleniami prokuratury i jest niewinny. Wydał też obszerne oświadczenie, o którym więcej pisaliśmy TUTAJ.