Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk usłyszał zarzuty

Mieczysław Struk usłyszał ​sześć zarzutów dotyczących podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Marszałek województwa pomorskiego wydał w tej sprawie obszerne oświadczenie. Nie zgadza się z ustaleniami prokuratury.

"W moim przypadku niezwykle wnikliwa kontrola CBA potwierdziła przede wszystkim to, że mój stan posiadania jest zgodny z moimi dochodami" - napisał na Facebooku Mieczysław Struk.

Marszałek województwa pomorskiego poinformował w mediach społecznościowych, że we wtorek usłyszał sześć zarzutów dotyczących podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.

Został przesłuchany, nie przyznał się do zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień - podało RMF FM.

Marszałek wyjaśnia. Prokuratura się z nim nie zgadza

"Protokół wskazywał sześć rzekomych nieprawidłowości. Z tymi nieprawidłowościami się nie zgodziłem, złożyłem obszerne wyjaśnienia, a ponieważ nie zostały one uwzględnione przez funkcjonariuszy – odmówiłem podpisania protokołu" - zaznaczył marszałek województwa pomorskiego.

I dodał, że zarzuty postawiono mu mimo to. "Najbardziej jaskrawy przykład to zarzut, że nie wpisałem do oświadczenia majątkowego faktu zasiadania w radzie Fundacji „Centrum Solidarności”. Pełnię tę funkcję społecznie, nie pobieram z tego tytułu żadnego dochodu, jestem członkiem rady jako marszałek województwa i reprezentuję Samorząd Województwa Pomorskiego" - stwierdził.