Białorusini przyłączają się do wojny w Ukrainie. Jednak nie tam, gdzie chcieliby Putin i Łukaszenka

Strona "Fight for UA" podaje numery telefonów i adresy do konsultantów w Polsce, którzy pomagają ochotnikom z różnych krajów w przekroczeniu granicy oraz w przewiezieniu wyposażenia wojskowego: hełmów, kamizelek kuloodpornych, noktowizorów, a nawet amunicji. Jeden z takich wskazanych rozmówców przekazał WP, że "nie ma problemu z przejściem granicy". Zastrzegł, że to wszystko, co może powiedzieć przez telefon.