Rosja wysłała samolot do Waszyngtonu. Jest komentarz z Moskwy

Jak się okazało, samolot został wyczarterowany przez rosyjski rząd i wysłany do Waszyngtonu, aby "zabrać do domu rosyjskich dyplomatów, uznanych w Stanach Zjednoczonych za persona non grata". Dlatego też, w drodze wyjątku, otrzymał on zgodę na przelot nad "demokratycznym niebem", jak nazwano przestrzeń powietrzną w tych krajach, które potępiły inwazję zbrojną Rosji na Ukrainę.