Białoruś wezwała polskiego dyplomatę. Domaga się śledztwa

Incydenty na granicy

To kolejna sytuacja związana ze śmigłowcami przy granicy. 1 sierpnia białoruskie helikoptery zostały zauważone nad Białowieżą w województwie podlaskim. Początkowo polski MON zaprzeczał, że doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej kraju, ale potem stwierdzono, że incydent miał miejsce. Wezwano przedstawiciela Białorusi do MSZ. Mińsk odrzucał te oskarżenia.