Białoruskie śmigłowce w okolicy Białowieży. "Były ode mnie kilkaset metrów"

"Żona oddzwoniła, że mają białoruskie odznaczenia"

Jedną z osób, która zauważyła śmigłowce jest profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. - One się pojawiły po godz. 8:30. Wracałem wtedy z Puszczy, gdzie prowadziłem monitoring żubrów. Zobaczyłem te śmigłowce i od razu zadzwoniłem do żony - opisuje w rozmowie z Wirtualną Polską. Mówi, że były to dwie bojowe maszyny.