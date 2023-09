Wyborczy piknik mundurowy z wiceministrem. W tle kolejny helikopter

Orzesze to 20-tysięczne miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim w powiecie mikołowskim. To również okręg wyborczy polityka Suwerennej Polski, wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. W wyborach do Sejmu będzie startował z 3. miejsca właśnie w tym okręgu (okręgu rybnickim, nr 30).