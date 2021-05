Białoruś. Sofia Sapiega pozostanie w areszcie

Partnerowi kobiety Ramanowi Pratasiweiczowi reżim Łukaszenki zarzuca m.in. terroryzm. Twórca kanału telegram był ścigany przez służby bezpieczeństwa, które w ocenie białoruskiego dziennikarza Aleksieja Dzikawickiego uważają go za "wroga numer jeden". - On jest dla tej, jak to nazywam, junty wrogiem numer jeden. Jest jedną z najbardziej znienawidzonych przez reżim osób, bo to on założył na telegramie kanał Nexta, a rewolucji, która ma miejsce na Białorusi mówi się, że jest "rewolucją Telegramu" - tłumaczył Dzikawicki w rozmowie z Wirtulaną Polską.