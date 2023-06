Białoruś nie wpuści polskich kierowców. Jest komentarz MI

Nowe zasady to zemsta Łukaszenki

Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek komentując we wtorek dla PAP decyzje białoruskich władz zauważył, że nakaz wywiezienia z Białorusi polskich przyczep i naczep, to odwet za retorsje wprowadzone wcześniej przez polskie MSWiA. Pytany o to, czy na Białorusi są jeszcze naczepy i przyczepy z polską rejestracją, wskazał, że "mogą tam być jakieś szczątkowe ilości, ale nie mają one znaczenia dla polskiej gospodarki".