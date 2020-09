Białoruś. Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz z zakazem wjazdu do kraju. "Nikt się nie odzywał"

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz po służbowym pobycie w Polsce nie został wpuszczony na Białoruś. Zwierzchnik białoruskich katolików znalazł się na liście osób z zakazem wjazdu do kraju, ale nie podano przyczyny takiego stanu rzeczy. Aleksander Łukaszenka mówił, że duchowny "był na konsultacjach w Warszawie i otrzymał określone zadania". Wypomniał mu też polskie obywatelstwo.

Białoruś. Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz nie został wpuszczony do kraju. "Trudno to zrozumieć"

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Białorusi po kilku dniach wciąż nie wie, dlaczego nie został wpuszczony do swojego kraju. W rozmowie z "Rzeczpospolitą" podkreśla, że kiedy przekraczał granicę 24 sierpnia, nie było problemu. - Trudno mi to zrozumieć, bo według prawa białoruskiego obywatela mogą nie wypuścić z kraju, ale wpuścić muszą - przyznaje.

Abp Kondrusiewicz dodaje, że nie dostał odpowiedzi na list napisany do kierownictwa Komitetu Pogranicznego Republiki Białorusi. Mimo kilku prób nie udało mu się też dodzwonić do administracji prezydenta. - Nikt się do mnie nie odezwał. Na razie wszyscy milczą - ujawnia. Odpowiadając na słowa Łukaszenki tłumaczy, że w Polsce odprawił kilka nabożeństw i nie był w Warszawie.