Białoruś. Adam Michnik chwali rząd PiS za reakcję na protesty

"Chciałbym tylko, by pamiętali oni (politycy PiS - red.), że oprócz Białorusi jest inny kraj, w którym miliony ludzi też wolą słuchać o dialogu w duchu Okrągłego Stołu, niż oglądać brutalność policji wobec pokojowych demonstrantów i słuchać szczujących nagonek na LGBT. To jest doprawdy smutne widowisko zarówno na ulicach Mińska, jak i na ulicach Warszawy" - pisze były poseł z ramienia Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie apeluje także do polityków. Mimo to publicysta chwali rząd PiS za ostatnie reakcje na kryzys na Białorusi, choć rządzący "choć od pięciu lat nie dawali mu okazji do pochwał".