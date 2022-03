"Biała Śmierć". Fiński rolnik najgorszym koszmarem Rosjan

30 listopada 1939 roku Armia Czerwona wypowiedziała Finlandii wojnę. Na mocy paktu Ribentrop-Mołotow ten mały kraj miał się znaleźć w radzieckiej strefie wpływów. Finowie w starciu z tak liczną armią musieli uciekać się nowatorskich metod, wykorzystywali jednostki narciarzy, które mogły zaatakować wroga w trudnym terenie i szybko się wycofać. Poza tym zastosowano umundurowanie maskujące, w przeciwieństwie do wojsk agresora Finowie mieli białe kombinezony, co wtapiało ich w otoczenie i utrudniało zadanie rywalowi. Obrońcy doskonale orientowali się w topografii, a także byli przyzwyczajeni do temperatur dochodzących do -40 stopni Celsjusza. To właśnie w tej wojnie zaczęto stosować koktajle Mołotowa, a prawdziwe spustoszenie siali fińscy strzelcy wyborowi.