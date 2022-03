Ambasada Rosji w Finlandii na celu hakerów z Anonymous za zachętę do donoszenia

Komunikat rosyjskie ambasady skomentowała także Riikka Purra, przewodnicząca Komisji Administracyjnej fińskiego parlamentu. - Przed chwilą Ambasada Rosji opublikowała komunikat, w którym wezwała osoby pochodzenia rosyjskiego przebywające w Finlandii do zgłaszania i ujawniania przypadków dyskryminacji i prześladowania w tym kraju. Jest to bardzo duży problem. Wiemy, co Rosja chce w ten sposób osiągnąć. Takie środki i ogólne działania hybrydowe... Mam nadzieję, że znajdą się one na czele listy priorytetów rządu - powiedział Purra.