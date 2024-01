Bezsilność PiS. Chcą być uciążliwi w Sejmie, ale będą głosować

- Prezydent nie stwarza wrażenia, żeby wetował cokolwiek, dlatego że jest z innego obozu politycznego. Bardzo mocno obciążałoby go to osobiście, jeśli chodzi o ocenę jego pracy przez opinię publiczną. Prezydent ma świadomość, że zostało mu kilkanaście miesięcy do końca kadencji, a rząd ma cztery lata na rządzenie. Próba hamowania pracy rządu będzie widoczna dla Polaków, a to z całą pewnością nie pomoże jego macierzystej partii, z której się wywodzi ani w wyborach samorządowych, ani do Parlamentu Europejskiego - mówi szef KPRM.