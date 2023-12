"Bez owijania w bawełnę". Szydło oburzona słowami Millera

- Oni (urzędnicy unijni - red.) też to mówią lub przynajmniej dają to do zrozumienia. Komisja Europejska uznała, że przy poprzednich władzach żadnego postępu nie będzie. Co więcej, te władze działają przeciwko Unii Europejskiej. Zmienił się rząd, są nowe władze w Polsce i w związku z tym w kuluarach słychać, sam to słyszałem: "Panowie najważniejszym kamieniem milowym dla nas, to była zmiana rządu" - mówił europoseł i były premier.