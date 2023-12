Chciał odwołać Jońskiego. "Panie Czarnek, proszę wytrzymać nerwowo"

- Chcemy wyjaśnić i wyjaśnimy dlaczego, gdy ludzie byli zamknięci w domach, ktoś jednak wpadł na pomysł, by zrobić wybory kopertowe, wyrzucił 70 mln w błoto i zamiast PKW organizowała to Poczta Polska. Musimy to wyjaśnić, by żaden następny trep nie wpadł na pomysł, by wybory organizował Lotos, firma taksówkarska czy inna prywatna firma. Nie zagłuszycie tej komisji - dodał.