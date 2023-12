Jacques Delors nie żyje. B. przewodniczący Komisji Europejskiej miał 98 lat

Jego zasługa jest także stworzenie raportu ukazującego perspektywy zjednoczenia Europy, koncepcje tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej z jednolitą walutą. Jego wizja integracji została negatywnie oceniona w Wielkiej Brytanii. Symbolem tego stała się okładka gazety "The Sun" z nagłówkiem "Up Yours Delors".