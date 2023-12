Morawiecki vs Hołownia. Padło pytanie o budżet

Lider Polski 2050 odniósł się do projektu dotyczącego wakacji kredytowych. Podkreślił, że został on skierowany do komisji. - Komisja poinformowała, że poczeka na nowy rząd, czyli około stu godzin, licząc od tej pory - powiedział, odgryzając się Morawieckiemu, który najprawdopodobniej przestanie w poniedziałek być premierem.