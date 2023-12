Leśna afera reprywatyzacyjna ujawniona przez WP. Będzie wniosek o kontrolę do NIK

Ekspert: Rażące naruszenie prawa

W Wirtualnej Polsce ujawniliśmy również, że były wiceminister środowiska w rządzie PO-PSL Janusz Zaleski w 2014 r. wysłał pismo do Lasów Państwowych, by te nie odwoływały się od niekorzystnych dla Skarbu Państwa decyzji. Zachęcał do ugód, przy czym pismo to przesłał też organizacji Łemków z Małopolski. W efekcie ubiegający się o zwroty wiedzieli, że leśnicy mają związane ręce przez polityków.