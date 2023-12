Ostrzegł przed "rozwadnianiem" rozliczeń PiS. "Założymy sobie pętlę"

Prof. Marcin Matczak twierdzi, że nie należy pójść za daleko z rozliczeniami z rządami PiS, żeby nie powtórzyć błędów tureckiej klasy politycznej wobec Recepa Tayyipa Erdogana. Były premier Leszek Miller zupełnie się z nim nie zgadza. - Trzeba rozliczać jak najostrzej jak to możliwe. Niepokoją mnie próby rozwodnienia tego procesu. (…) To rozliczenie musi być na tyle przekonywujące, żeby taka zmiana ustroju bez zmiany konstytucji nie mogła się powtórzyć. Jeżeli te rozliczenia będą takie sobie, to może ktoś w przyszłości podejmie taką próbę - wskazywał w programie "Newsroom WP". Ponadto zaznaczył, że taryfa ulgowa wobec PiS może spowodować, że elektorat koalicji 15 października "zmarszczy brwi" i powie, że "dał się nabrać". - Jeżeli ich zwiedziemy, to założymy sobie pętlę na szyję - podsumował.

