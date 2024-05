Będzie wniosek ws. Ziobry? "Wkrótce można się spodziewać działań procesowych"

"Ekspercki charakter" komisji

Patryk Michalski dopytywał o członków komisji, którzy mają mieć dostęp do materiałów tajnych i ściśle tajnych. - To jest oczywiste, że oni muszą mieć dostęp do informacji niejawnych. (...) Tu będzie trzeba dobrze ułożyć współpracę między komisją a prokuraturą, tak by otrzymywała ona niezbędne informacje - zaznaczył Bodnar.