Exodus trwa. Rosjanie masowo wyjeżdżają z Turcji

Rosjanie, którzy po inwazji na Ukrainę wyjechali do Turcji, masowo przeprowadzają się teraz do innych krajów. Powodem są problemy z uzyskaniem zezwoleń na pobyt i brak dostępu do banków. Jak pisze Reuters, w ciągu ostatniego roku republikę opuściło "dziesiątki tysięcy obywateli Rosji".