Będzie kontrola NIK u Rydzyka? Jest zapowiedź marszałka Hołowni

- W tym tygodniu podejmę, mogę jako marszałek Sejmu, jedno z działań, które przekona was do tego, że naprawdę robimy wszystko, żeby Kościół i państwo w Polsce wróciły na swoje miejsca. Z szacunkiem, jedno do drugiego, ale jednak te rzeczywistości muszą zostać rozdzielone. To już niebawem, to już za kilka dni - powiedział Hołownia.